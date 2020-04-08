В Краснодарском крае в результате ДТП пострадала женщина

Вадим Карасев

В Краснодарском крае в станице Динской вечером 7 апреля произошло ДТП, в результате которого женщине-пассажиру потребовалась помощь.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю, в станице Динской 7 апреля в 17.35 произошло ДТП с участием двух машин: «Хендай» и «Газель».

По предварительной информации, на пересечении улиц Пролетарской и Октябрьской 39-летний водитель автомобиля “Газель” не уступил дорогу автомобилю “Хендай”. Автомобиль “Хендай” на момент ДТП двигался по главной дороге. В результате столкновения автомобиль “Газель” вылетел с дороги и влетел в забор частного дома. В момент аварии в “Газеле” кроме водителя находилась 38-летняя пассажир-женщина, которая получила травмы.

Все обстоятельства произошедшего ДТП в Краснодарском крае с пострадавшей женщиной на данный момент выясняются, сообщают “Кубанские Новости”.