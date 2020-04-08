В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

Анастасия Иванова

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прокуратура США опубликовала обвинительное заключение против нескольких экс-членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции при выборе стран-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 года, которыми стали России и Катар соответственно, сообщается на сайте министерства юстиции США.