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В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как и когда выходить (из режима самоизоляции - ред.) - предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. Все (участники совещания у президента Владимира Путина - ред.) также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас", - сказал Песков журналистам.

"Мы имеем возможность исходить из опыта других стран - и Европы, и Азии, и США, и уже отталкиваясь от этого, принимать решения", - добавил он.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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