В МЧС рассказали, как помочь детям справиться со стрессом на фоне коронавируса

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Чтобы помочь детям в условиях распространения коронавируса и дистанционного обучения справиться со стрессом, который они могут испытывать в такой ситуации, нужно ограничить количество информации, которую они читают, и помочь составить распорядок дня, рекомендуют в МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

«Нельзя высказывать беспокойство, необходимо установить с ребёнком доверительные отношения, рассказывать ему о ситуации, чтобы он понимал происходящее и был уверен в том, что находится в безопасности», — сказали в ведомстве.

На все вопросы ребёнка нужно отвечать доступно и понятно, советуют в МЧС. Кроме того, в министерстве напомнили о соблюдении гигиены.

«Главное — сохранять спокойствие и адекватное отношение к происходящему», — подчеркнули в МЧС России.

Весенние каникулы в школах в этом году в связи с коронавирусом продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года. ВОЗ объявила вспышку пандемией. На сегодняшний день в России зафиксировано 8672 случая заражения, умерли 63 человека.