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В Минэкономики рассказали, как выросло количество безработных в Украине

В Минэкономики рассказали, как выросло количество безработных в Украине
По состоянию на сегодня в Центр занятости по пособие по безработице обратились около 364 тысячи человек, это на 13% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости) составило на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных.. Мы ожидаем роста как временного, так и постоянного безработицы в этом году до 9,4%", - сказал Петрашко.

По итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных - в связи с этим Кабмин планирует упростить процедуру регистрации безработных.

Петрашко также заявил, что в связи с ростом безработицы Кабмин поставил перед собой 3 задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать людей, которые потеряли работу, а также - восстановление экономики после коронавирусного кризиса.
Напомним, что на период действия карантина статус безработного будет предоставляться сразу после представления человеком соответствующего заявления, при этом пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации. Соответствующее решение приняло правительство.

После подачи заявления не применяется семидневный период для активного поиска работы. Человек не будет обязан в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями, а сразу получит статус безработного.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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