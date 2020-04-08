В Москве каждые пять дней проводят дезинфекцию улиц

Алексей Вольцев

Дезинфекцию улиц Москвы против коронавируса проводят каждые пять дней, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы регулярно с частотой один раз в пять дней проводим обработку всей улично-дорожной сети. Сейчас приступили к обработке каждодневной лестничных клеток, лифтовых кабин жилых домов. До сегодняшнего дня обрабатывали примерно полторы тысячи объектов, где проживали москвичи, которые получили инфекцию с тем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции жилого фонда",- сказал Бирюков в прямом эфире у Владимира Соловьева на YouTube.