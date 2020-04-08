Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен Российской империи

В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен Российской империи

В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен Российской империиФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В обращении президента Владимира Путина к гражданам, с которым глава государства выступил 8 апреля, есть интерпретированная фраза из речи юриста Федора Плевако, работавшего адвокатом во времена Российской империи. На это обратило внимание издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Фраза частично совпадает с цитатой Плевако из его выступления на суде по делу пожилой женщины, которая, дойдя до крайней бедности, украла чайник.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал Путин, обращаясь к россиянам в связи с распространением коронавируса. Плевако, выступая в качестве адвоката на суде в Москве, произнес следующее в оправдание пошедшей на кражу женщины: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…» Благодаря этой фразе юристу удалось убедить присяжных признать подсудимую невиновной, отмечает сайт «Право.ru».

Федор Плевако был одним из самых известных юристов и ораторов Российской империи в конце XIX — начале XX века. Он считался одним из лучших адвокатов Москвы тех времен, защищал представителей знати и участвовал в нескольких крупных политических процессах, в частности по делу о Морозовской стачке, одной из крупнейших забастовок рабочих в Российской империи.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье
Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье
Российский госдолг оказался никому не нужен
Российский госдолг оказался никому не нужен
Играющая по нотам США: ОЗХО обвинила ВВС Сирии в «химатаке» в 2017 году
Играющая по нотам США: ОЗХО обвинила ВВС Сирии в «химатаке» в 2017
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд
Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего архива
Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Ведущий Первого канала назвал Путина Познером
Ведущий Первого канала назвал Путина Познером
Древесные кольца помогли уточнить дату извержения вулкана на острове Санторин
Древесные кольца помогли уточнить дату извержения вулкана на острове
В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен Российской империи
В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен
Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»
Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»
Ассоциация Блокчейнов просит суд пересмотреть решение по Telegram Павла Дурова
Ассоциация Блокчейнов просит суд пересмотреть решение по Telegram

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к рукам весь космос
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к

Еще по теме

"Победим и эту заразу". Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Доходный дом юриста Плевако в столице признан монументом архитектуры
Мемория. Федор Плевако
Путин дал поручение по выплатам россиянам в связи с коронавирусом