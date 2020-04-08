В прокуратуре Киева отреагировали на неготовность Лукьяновского СИЗО к карантину

Влада Некрасова

Прокуратура Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами ГУ «Киевский следственный изолятор» санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, о которых заявила после визита в СИЗО Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«По результатам сегодняшнего визита омбудсмена Людмилы Денисовой в ГУ „Киевский следственный изолятор“ прокуратура города Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами учреждения санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса», — написала Максимец.

В то же время пресс-секретарь решила отметить, что всего неделю назад при участии представителя прокуратуры, киевской городской медицинской службы и администрации СИЗО было проведено экстренное совещание по готовности учреждения реагировать на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом, и оно показало, что ситуация там находится под контролем.

«По информации СИЗО, в учреждении есть в наличии около 4 тыс. медицинских масок, которыми обеспечиваются как персонал, так и заключенные, и в обязательном порядке те, которые принимают участие в судебных заседаниях», — утверждает Максимец.

Также был проведен мониторинг смертности осужденных и лиц, взятых под стражу, которые находились в Киевском следственном изоляторе с начала года.

«Ни одного случая смерти заключенного, которая была бы связана с острой респираторной болезнью, за это время в учреждении не случилось», — сообщила пресс-секретарь.

В то же время, напомним, омбудсмен заявила, что в Киевском следственном изоляторе в камерах не проводится дезинфекция, персонал не имеет средств защиты от заражения, а еду выдают в использованных пластмассовых коробках. Также, Денисова сообщила, что в СИЗО не выполняют противоэпидемических мероприятий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что источник в руководстве Министерства юстиции сообщил СМИ, что официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет, но «не исключено, что он может там быть». Причина, по мнению источника — в «его выявлении и надлежащем диагностировании».