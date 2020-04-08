В Роскачестве объяснили, как вернуть деньги за сорвавшуюся турпоездку

Вадим Карасев

Коронавирус спутал планы множеству российских туристов. Как вернуть деньги за купленный, но несостоявшийся тур, поведали эксперты Роскачества.

В Ростуризме россиянам предлагают прежде всего попробовать перенести свою поездку на более поздние даты. Однако, если это по каким-либо причинам не представляется возможным, есть два дальнейших сценария развития событий. Если тур планировался в страну, где сейчас имеется угроза безопасности отдыхающих, то договор можно разорвать и получить полную стоимость путевки. Если соответствующая угроза отсутствует, то разорвать соглашения можно на основании невозможности поездки ввиду причин, от туриста не зависящих. В последнем случае придется возместить туроператору расходы, понесенные им при организации тура.

Если стороны не смогли самостоятельно прийти к соглашению, то они вправе обратиться в суд, заключили в Роскачестве.