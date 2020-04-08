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В России заявили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ

В России заявили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛФото: Евгений Козырев / РИА Новости

В России образовался дефицит защитных медицинских костюмов. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он пояснил, что медицинских костюмов производилось не более шести тысяч в сутки, а промышленность была ориентирована на радиационностойкие костюмы и костюмы для химпроизводств. Однако, добавил министр, «есть понимание, как расширить производство его до 25 тысяч единиц.

Также Мантуров указал на недостаток аппаратов искусственной вентиляции легких. Он поделился планами, по которым на этой неделе российские предприятия должны будут выпустить 80 аппаратов, на следующей неделе — около 200, а затем выйти на объемы производства в 1500 аппаратов за месяц. В прошлом году в Минпромторге предлагали перепрофилировать такие предприятия и закрыть производство такой медтехники. «Слава Богу, не сделали», — резюмировал он.

4 апреля стало известно, что Китай поможет России защититься от коронавируса — страны заключили контракт на поставку 1,05 миллиона защитных костюмов Tyvek и 80 миллионов медицинских масок. Эти изделия должны поступить в Россию в течение апреля-начале мая.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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