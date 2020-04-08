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В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей. На это обратила внимание «Новая газета».

Портал «Научные статьи.ру» обозначен в списке ведомства как «информационный ресурс». В разделе «Услуги» сайта посетителям предлагают «заказать научную статью за 24 часа с поэтапной оплатой за результат и 20-+дневной гарантией». При этом гарантируется «90-100 процентов уникальности текста по любой системе плагиата».

Реклама услуг по написанию научных трудов была запрещена в ноябре 2018 года. Для нарушителей установлен штраф от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для физических лиц сумма штрафа составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей.

6 апреля в России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов. Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам будет проходить до 1 июля 2020 года. Всего Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого информационного ресурса.

Востребованность информационных ресурсов, попавших в перечень, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости этот перечень может изменяться, однако не чаще одного раза в неделю.

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По материалам: lenta.ru

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