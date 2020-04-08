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В США нашли решение главной проблемы рынка нефти

В США нашли решение главной проблемы рынка нефтиФото: Sue Ogrocki / AP

В США местная компания нашла решение главной современной проблемы рынка нефтепродуктов — недостатка мест для их хранения. В OEC Group предложили хранить излишки битума и смазки в специальных полиэтиленовых мешках. Об этом пишет Bloomberg.

«Подумайте о пакетированном вине. В общем и целом, это и есть наша идея», — сказали в компании. OEC Group уже начала рекламировать свое хранилище, в котором можно разместить 147 баррелей сырья. Пакеты с нефтепродуктами помещаются в нем в специальные контейнеры для грузоперевозок (флекситанк). При этом в компании подчеркнули, что такой способ хранения не подходит для обычной нефти.

Ранее сообщалось, что на фоне перепроизводства нефти в мире из-за ценовой войны России и Саудовской Аравии мировые хранилища оказались переполнены. Производители ищут новые варианты размещения излишков сырья. Одним из таких вариантов стала аренда нефтяных танкеров, которые временно не используются по назначению. Кроме того, производители, переработчики и нефтетрейдеры в Северной Америке обратились к железнодорожной инфраструктуре и задумались использовать для хранения нефти железнодорожные вагоны-цистерны.

Ценовая война на рынке нефти развязалась в начале марта 2020 года после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В течение месяца цены на нефть падали и пробили минимумы почти за 20 лет. В результате в начале апреля стороны задумались о том, чтобы заключить новую сделку. Встреча ОПЕК+ назначена на 9 апреля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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