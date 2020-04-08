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В США установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19

В США установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19

В Соединённых Штатах установлен антирекорд - за сутки умерли 1736 человек, заражённых коронавирусом. Это самый большой показатель с момента эпидемии в стране. 

До этого самое большое количество смертей было зарегистрировано 4 апреля - тогда скончалось 1344 человека от  COVID-19. Всего же за время эпидемии скончалось  12 тысяч 823 американцев. 

На фоне эпидемиологического кризиса Дональд Трамп пригрозил прекратить делать взносы в ВОЗ. Он посчитал, что эта организация сильно ориентирована на Китай, она помогла скрыть КНР реальные цифры смертей от коронавируса. Американский президент также недоволен тем, что чиновники ВОЗ критиковали его за ограничение въезда в страну для иностранцев, - пишет РИА.


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По материалам: u-f.ru

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