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В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусомМайкл ПенсФото: Alex Brandon / AP

Вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пенса, об улучшении ситуации с коронавирусом в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак.

По последним данным, в США зафиксировано более 387,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 12,2 тысяч человек умерли, еще 20,3 тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,4 миллиона случаев заражения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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