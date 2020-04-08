Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса

В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса

В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области, где от коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба, в течение суток 7 апреля зафиксировали 25 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил в своем Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Также он привел статистику распространения коронаинфекции: наибольшее количество среди новых случаев болезни зафиксировано в городах Черновцы и Хотин — по пять.

«Остальные 15 случаев распределяются по всей территории нашей области», — отметил чиновник.

Кроме того, глава областной государственной администрации добавил, что большое количество людей было инфицировано во время многолюдных похорон в одном из сел Черновицкой области.

«К большому сожалению получили сегодня подтверждение, что среди вновь выявленных инфицированных наших земляков есть также трое священнослужителей», — сообщил Осачук.

В целом по состоянию на вечер 7 апреля общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области составляет 273. При этом 16 пациентов выздоровели, 6 умерли. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро вторника, 7 апреля, в Украине были подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
Раскрыт диагноз Бабкиной
Раскрыт диагноз Бабкиной
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить 200−400 евро
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить
Суперлуние 8 апреля 2020 года: Луна приближается к Земле
Суперлуние 8 апреля 2020 года: Луна приближается к Земле
Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa
Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa
На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон
На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон
Стало известно, какой персонаж может появиться в сиквеле "Хищных птиц"
Стало известно, какой персонаж может появиться в сиквеле "Хищных птиц"

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Коронавирус наступает: в Черновицкой области еще 16 человек инфицированы COVID-19
В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса: последние данные Минздрава
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом
В Черновицкой области три человека выздоровели от коронавируса