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В Волгограде оштрафованы организации, нарушившие режим самоизоляции

В Волгограде оштрафованы организации, нарушившие режим самоизоляции

В Волгограде нарушен закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который ввел губернатор с 03.04.2020 года. В области и городе граждане должны соблюдать режим самоизоляции, а все организации, которые являются не жизненно необходимыми, должны прекратить свою деятельность до конца апреля. Не все люди отнеслись к данному указу добросовестно, за что получили штрафы.

Так, 7 апреля в Тракторозаводском районном суде был вынесен приговор двум нарушителям самоизоляции. Один из них получил штраф в сумме 15 тысяч рублей, второй заплатит 50 тысяч рублей.

Известно, что администратор оздоровительного комплекса «Сказка» разрешил посетителям воспользоваться сауной, когда закон о запрете уже вступил в силу. Он заплатит 15 тысяч рублей. А владелица павильона «Изготовление ключей и ремонт обуви» за разрешение продолжить работу своему мастеру отдаст 50 тысяч рублей. В суде оба нарушителя свою вину признали, сообщает Комсомольская правда.

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По материалам: u-f.ru

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