В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Вадим Карасев

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области

Бытовой газ взорвался в жилом доме под Нижним Новгородом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.

Произошло частичное обрушение конструкций, под завалами может находиться как минимум один человек. Из здания спасены пять человек, в том числе один ребенок.

Источник агентства ТАСС рассказал, что по предварительной информаци, причиной взрыва могло стать нарушение эксплуатации газового баллона.

4 апреля в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв. В результате разрушился один из подъездов дома. Погибли три человека. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки.