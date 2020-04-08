Васильев прокомментировал новые меры поддержки, предложенные президентом

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Предусматриваемые президентом Владимиром Путины меры параллельно с вводимыми и уже выплачиваемыми социальными льготами позволят сгладить кризисные проблемы в стране из-за распространения коронавируса, считает зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами 8 апреля объявил о новых мерах поддержки в экономической и социальной сферах. Речь идёт, в частности, о дополнительных выплатах медикам, новых мерах поддержки бизнеса и граждан.

Как отметил Васильев, сегодня принципиально важно особое внимание власти к медицинским учреждениям, но самое главное — это внимание, которое оказывается медработникам, для которых предусмотрены специальные денежные вознаграждения и повышенные страховые гарантии, приравненные к страховым гарантиям военнослужащих.

Другой важной особенностью сегодняшней ситуации Валерий Васильев назвал то, что властям регионов даётся манёвр в использовании федеральных средств, направляемых на преодоление сложной ситуации в условиях эпидемии.

Значительное внимание в обращении Президента было отведено вопросам преодоления кризиса в экономике, отметил член Совета Федерации.

«Спецификой сегодняшнего дня является то, что несмотря на серьёзные проблемы и трудности, с которыми столкнулась экономика страны, у нас есть всё необходимое для того, чтобы с честью преодолеть кризисные явления», — подчеркнул Васильев.

Среди дополнительных мер, направленных на поддержку бизнеса, он отметил распространение на все пострадавшие предприятия отсрочки по уплате страховых взносов в социальные фонды на полгода, реструктуризацию задолженности по налогам через шесть месяцев, которую можно будет выплачивать равными долями в течение последующего года. Кроме того, делается акцент на то, чтобы оказывать максимальную помощь тем структурам, которые не увольняют своих сотрудников, обратил внимание Васильев.

«Мы не останавливаем экономику полностью, а значит сможем избежать максимально губительных последствий. Сейчас следует продумывать меры и создать безопасные условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы там, где это уже возможно», — заключил Валерий Васильев.

Ранее на сайте Совета Федерации был создан раздел, посвященный антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию COVID-19.