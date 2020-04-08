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Весеннее расхламление: 5 вещей, которые пора отправить на свалку уже сейчас

Весеннее расхламление: 5 вещей, которые пора отправить на свалку уже сейчас

Весна — время очищения от всего ненужного и приобретения нового. Для того, чтобы привлечь в свою жизнь что-то новое, необходимо избавиться от чего-то лишнего. Эксперты в области биоэнергетики расскажут, о чем именно идет речь.

Уборка может быть интересной, если делать ее в правильном расположении духа. Настройтесь на то, что выброс хлама создаст идеальные условия для поиска новых увлечений, привлечения удачи. Это поможет очистить ауру, стать успешнее во всех сферах жизни, сделать дом местом силы.


Дырявая и грязная одежда

Старая одежда может быть полезной, если она выглядит хорошо. Если же она претерпела не самые лучшие изменения, то лучше от нее избавиться поскорее. Весеннее расхламление стоит начать с выбрасывания дырявых носков, а также футболок, кофт и штанов, которые уже невозможно отстирать.

Если оставить это в своем гардеробе, то можно навлечь на себя неприятности. Старые вещи, которым место на помойке, делают нас менее удачливыми, не позволяют впускать в свою жизнь позитивные изменения. Наиболее опасной в энергетическом плане является обувь, которая приняла уже далеко не товарный вид.

Ненужные электроприборы и утварь


Есть старинные электроприборы, которыми мы уже давно не пользуемся. Например, мы не пьем кофе, а старая кофемолка работает через раз, но лежит в шкафчике на всякий пожарный. У многих людей есть склад неработающих старых кнопочных телефонов. От всего этого также необходимо избавиться как можно скорее.

Кроме того, очень важно избавляться от той техники, которая работает, но просто так простаивает без дела. Ее можно подарить или продать. Особую опасность представляют старые неработающие часы. Они могут быть источником бед и болезней. Даже наручные часы лучше выбрасывать, если они перестают функционировать.

Старые книги

Возможно, вы купили книгу, прочитали ее, а теперь она лежит без дела. Ее можно отдать в библиотеку, подарить другу, продать, если она ценная. Любые ненужные вам книги желательно наделять второй жизнью в руках других людей или утилизировать.

Если их накапливается слишком много, это замедляет движение положительной энергии Ци в помещении, закрывает чакры человека. Весной, когда природа расцветает, это может стать очень неприятным фактором. Из-за него можно ощутить наплыв депрессивных мыслей. Особенно опасной может быть старая пресса,поэтому газеты и журналы лучше выбрасывать или утилизировать сразу после прочтения.

Напоминания о бывших вторых половинках


Весна — время любви и приятных встреч. Если вы расстались с человеком зимой или осенью, но до сих пор храните вещи, которые напоминают вам о былой любви, то шансы найти новую любовь значительно падают.

Выбрасывайте фотографии вместе с ненужными подарками и всем, что заставляет вас жить в прошлом, вспоминать о проблемах и неурядицах. Пусть весна станет для вас временем очищения.

Всё лишнее в целом

Весной стоит сделать генеральную уборку, после которой в доме не должно оставаться ничего лишнего. Возможно, где-то завалялись ненужные вещи или мусор. Пройдитесь по всей квартире или дому и выбросьте всё, что вам не нужно.

Всё лишнее выполняет роль груза, который тянет вас вниз. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют делать подобную ревизию минимум раз в три месяца, но весной лучше делать это почаще.

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По материалам: dailyhoro.ru

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