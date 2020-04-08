Визажист рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть в видеочатах

Влада Некрасова

Американский визажист Карл Рей, который работал со многими знаменитостями, в том числе с Мишель Обамой и Мерил Стрип, рассказал, как краситься, чтобы хорошо выглядеть во время видеотрансляций, сообщает Insider.

Он посоветовал придерживаться нейтральных продуктов, чтобы подчеркнуть естественные черты лица.

"Сочетание бронзера с несильно подведенными глазами, подчеркнутыми бровями, ресницами и помадой натурального оттенка — идеально подходят для видео", — считает визажист.

Если вы совсем не хотите тратить время на макияж, то постарайтесь, чтобы кожа выглядела ухоженной и здоровой.

"Используйте слегка пигментированный увлажняющий или CC-кремы. Так вы получите ровный цвет лица, — рассказал Карл Рей. — При необходимости нанесите немного консилера, чтобы скрыть темные круги под глазами. Не забывайте про внутренние углы".

Визажист порекомендовал на время отказаться от темной косметики, например, черного карандаша для глаз.

"Замените его на серый или коричневый. Тогда вы создадите более мягкий образ, который лучше подходит для видео. То же самое касается теней, румян и губной помады", — уточнил он.

По мнению Карла Рея, несмотря на то, что сияющая кожа в жизни выглядит свежей и здоровой, на камере, лучше не использовать в больших количествах хайлайтер. Жирную кожу, в особенности Т-зону, стоит обработать прозрачной пудрой или матирующими салфетками.

Отдельное внимание Рей уделил освещению.

"Я люблю естественное свет, но если его недостаточно, то неплохой альтернативой станет галогенная лампа", — считает визажист.

По его словам, даже если вы работаете из дома, не ленитесь и как следует смывайте макияж, а после увлажняйте кожу.

В конце Карл Рей рассказал, что думает о фильтрах, которые улучшают внешность во время виртуальных звонков.

"Лучше сосредоточиться на состоянии кожи и настоящем макияже. Да, фильтры милые и быстрые, но выполнение реальных действий, куда полезнее для здоровья", — уверен он.