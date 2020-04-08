Во Франции готовятся к сильнейшему с 1945 года кризису

Вадим Карасев

Экономика Франции в этом году переживет самую большую рецессию со времен Второй мировой войны. Такой прогноз озвучил министр экономики страны Брюно Ле Мэр, передает издание 20minutes.fr.

"Худший показатель роста, который был достигнут Францией с 1945 года, это 2009 год после крупного финансового кризиса 2008 года - 2,2%. В этом году падение, вероятно, будет значительно больше, чем 2,2%", - указал министр.

Напомним, в марте французские власти пошли на экстренное обновление бюджета на фоне мирового кризиса. В нем предполагалось сокращение ВВП в текущем году на 1%. Однако позднее руководство страны просигнализировало, что цифру придется пересмотреть.

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