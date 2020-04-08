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Военные обнаружили большой схрон боеприпасов в бункере в Идлибе

Военные обнаружили большой схрон боеприпасов в бункере в Идлибе
Сирийские военные обнаружили большой схрон с боеприпасами боевиков в районе населенного пункта Хан-эс-Себиль в провинции Идлиб.

"Месяц назад наша армия освободила этот район. Сразу началась работа (саперов – ред.) - они начали искать остатки от боевиков, чтобы жители этого района могли вернуться", - рассказал полковник инженерных войск сирийский армии Хаду Ясер.

Поселок расположен рядом с трассой М-5, связывающей Дамаск и Алеппо. В одном из бункеров нашли склад боеприпасов с десятками ручных гранат, противопехотных мин американского производства, детонаторами, самодельными взрывными устройствами и "поясом смертника".


Военные полагают, что здесь же располагался "мини-завод" по производству таких поясов и бомб, а также бомбоубежище, где боевики даже обустроили себе комнаты отдыха. Отсюда террористы поддерживали связь с одним из командных пунктов.


Схрон в бункере уничтожили контролируемым взрывом. В настоящее время сирийские саперы, которых, в том числе, обучали российские коллеги, разминируют поселок.

"Мы будем работать до конца, чтобы сюда было безопасно возвращаться. От боевиков можно ожидать чего угодно", - отметил полковник.

Боеприпасы здесь находят повсюду - в домах, подвалах, колодцах. Часть опасных находок будет уничтожена на месте, другая - на специальном полигоне. Когда завершится разминирование поселка, в него смогут вернуться жители.

# В мире
По материалам: ria.ru

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