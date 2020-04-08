Выступления Энрике Иглесиаса в России перенесены

Анастасия Иванова

Выступления испанского певца Энрике Иглесиаса, запланированные на 30 мая и 1 июня в Москве и Сочи, переносятся на 2021 год, сообщает организатор мероприятия, компания SAV Entertainment.

"Из-за особой ситуации в здравоохранении, вызванной вспышкой COVID-19, и преследуя цель провести шоу на высшем уровне, концерты Энрике Иглесиаса в Москве и Сочи, запланированные на 30 мая и 1 июня, будут перенесены на те же даты в 2021 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что концерты пройдут на тех же площадках, все ранее приобретенные билеты будут действительны. Иглесиас и его команда сожалеют о причиненных неудобствах. "Наша главная задача в настоящий момент – это безопасность всех посетителей, наших сотрудников и артистов", - добавили организаторы.