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Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям

Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям

Развитие IT в нашей стране идет бурными темпами, и в жизни десятков миллионов россиян интернет уже сейчас является жизненной необходимостью. В 2019 году в России впервые провели “Цифровой диктант” - проект, призванный повысить грамотность пользователей интернета. Семен Кагановский - о том, зачем нужен этот проект, каковы его перспективы и как он может изменить жизнь россиян к лучшему.

Интернет становится жизненно необходимой потребностью в нашей жизни. Далеко за примерами ходить не надо - в непростой период распространения коронавируса, многие граждане нашей страны перешли на удаленную работу через интернет, школьники и студенты продолжают учиться, используя технологии дистанционного обучения через сетевые сервисы.

Даже бизнес, который раньше предпочитал работать исключительно в офлайне, сегодня осваивает технологии заказов через интернет. Перед нами - новая реальность, которая после победы над Covid-19 уже не станет прежней. И к ней очень важно быть готовым.

Интернет - территория повышенной опасности

Польза глобальной сети для экономики, бизнеса и даже образования граждан очевидна и не вызывает никаких сомнений, но для неподготовленных пользователей, каковыми являются, например, дети и пожилые россияне, интернет - еще и пространство повышенных рисков.

Я говорю в том числе и о себе - к своим 50 годам я уже несколько раз сталкивался с мошенничеством в этой сфере. Глупым человеком я себя не считаю, но современные технологии фишинга и социальной инженерии, которыми пользуются жулики новой эры, очень трудно распознать неподготовленному человеку. К фейк-ньюс схожая ситуация - далеко не каждый человек сможет распознать недостоверную информацию или вброс.

Увы, но обратная сторона всеобщей цифровизации заключается в том, что угрозы, которые были актуальны и до тотального увлечения людей интернетом и соцсетями, благополучно перекочевали в виртуальное пространство. Для россиян уже давно стали привычными криминальные сводки в СМИ о деятельности интернет-мошенников. К сожалению, киберпреступность становится серьезной проблемой в современном цифровизированном обществе.

Стоит также напомнить, что с недавних пор в интернете и соцсетях растут угрозы кибербуллинга, утечек личных данных, публикации фейков, клеветы, оскорблений и прочих неприятных вещей. Сотни, а может и тысячи людей подвергаются травле в соцсетях и мессенджерах за взгляды и мнение, а подростки делают такое ради развлечения.

Ну, справедливости ради не лишним будет сказать, что примеров успешной борьбы правоохранительных органов с киберпреступностью много: разоблачаются целые банды мошенников, экстремистов, наркоторговцев и прочих преступников. Но интернет продолжает активно развиваться, возникают новые вызовы и в России стали жизненно необходимы программы повышения цифровой грамотности. Особенно это касается детей, подростков и людей пожилого общества.

Основные цели “Цифрового диктанта”

Я считаю, что задача общественных организаций на этом поле битвы не менее важна - именно гражданское общество может помочь обеспечить максимальную защиту пользователей от потенциальных угроз в интернете.

В 2019 году Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке Фонда президентских грантов запустил для этих целей проект “Цифровой диктант”. Акция успешно прошла во всех регионах России - в ней приняли участие почти сорок тысяч человек: около тридцати тысяч взрослых и порядка десяти тысяч подростков 14-17 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности составило 7,15 балла из 10 возможных. Из итоговых результатов за прошлый год следует, что пользователи неплохо подкованы в цифровых технологиях, но все еще имеются проблемы с оценкой и восприятием киберугроз.

В 2020 году было принято решение расширить проект, включив в него дополнительные разделы. Цифровой Диктант-2020 стартовал 28 марта и продлится до 11 апреля. Из-за ситуации с коронавирусом акция проходит исключительно в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф.

В этом году диктант содержит 4 смысловых блока: “Основы компьютерной грамотности”, “Работа с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями”, “Кибербезопасность”, “Инновационные технологии”. По словам организаторов, в этом году есть и специальный блок вопросов для детей (7-13 лет) в дополнение к уже существующему тесту для подростков (14-17 лет).

Важно понимать, что “Цифровой диктант” - это не обычная разовая акция повышения компьютерной грамотности молодежи или проект, повышающий уровень осведомленности родителей и детей о существующих угрозах. Лично я вижу в нем перспективную технологию повышения качества кадров.

Отрадно, что такой проект возник в результате сотрудничества государства, общественников и бизнеса. Как известно, сейчас государством реализуется президентский нацпроект “Цифровая экономика”, который подразумевает в том числе и подготовку новых, технически грамотных специалистов для IT и смежных сфер. И в этом плане диктант несет важную образовательную функцию, повышая уровень цифровой грамотности представителей молодого поколения.

“Принципиальное отличие социальных проектов от коммерческих в том, что в них нет цели продать что-то пользователю. Мне кажется, что именно это усложняет задачу. Наша цель: вовлечь, заинтересовать и объяснить, почему цифровая грамотность важна для каждого пользователя в его повседневной жизни. И всё это нужно сделать через, с одной стороны, простой, а другой — продуманный до мелочей сайт”, - говорит директор регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), руководитель проекта “Цифровой диктант” Сергей Гребенников.

Схожую точку зрения озвучивает и директор РАЭК Сергей Плуготаренко. “Одним из важных критериев роста цифрового развития на что сегодня должно обращать в первую очередь государство — это уровень цифровой грамотности населения. Интернет-компаниям важно не только чтобы на рынке были в достаточном количестве квалифицированные кадры, но еще и грамотные (цифрово-грамотные!) пользователи”, - говорит он.

Цифровой диктант - как средство освоения новейших технологий

В этом году в “Цифровой диктант”, как я говорил выше, также введен блок вопросов для проверки знаний инновационных технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Сейчас развитие этой это отрасли в IT идет с огромной скоростью (об этом говорит даже президент России Владимир Путин) и пользователям уж точно не будет лишним узнать о возможностях и угрозах технологии ИИ и нейронных сетей. К примеру, детям и взрослым не лишним будет узнать о том, что такое “технологии дип-фейка”, когда при помощи нейронных сетей злоумышленники могут создавать фейковые новости, поддельные личности, имитировать голоса и даже видеоизображения близких в незаконных целях.

В четвертом разделе также наблюдается огромный образовательный потенциал: очевидно что блок вопросов об инновационных технологиях может развить интерес в умах и сердцах молодых людей, участвующих в “Цифровом диктанте”. Кто знает, может через несколько эти дети и подростки станут инноваторами в сфере искусственного интеллекта?

В завершении хотелось бы отметить две вещи. Во-первых, расширение “Цифрового диктанта” в этом году подчеркивает его функциональную важность и необходимость. Во-вторых, открывает для его участников новые горизонты. Скорее всего, в этом году участников станет гораздо больше, чем 40 тысяч. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться.

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По материалам: uposters.ru

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