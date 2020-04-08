Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом

Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом

Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусомФото: Richard Drew / AP

Экс-глава фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели захотел выйти из тюрьмы, чтобы помочь бороться против коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на его адвоката Бена Брафмана.

Его просят освободить на три месяца для помощи в разработке лекарств против коронавирусной инфекции. «Я всегда говорил: если Мартина оставить запертым в лаборатории, он изобретет лекарство от рака», — подчеркнул Брафман. Отмечается, что Шкрели уже критиковал врачей за «неадекватный ответ» пандемии: им следует заниматься только коронавирусом.

Его называют «самым ненавистным человеком Америки», поскольку бизнесмен приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), часто используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену в 55 раз — с 13,5 до 750 долларов за таблетку.

В марте 2018-го Шкрели приговорили к семи годам тюремного заключения.

В сентябре 2017 года бизнесмена отправили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в пять миллионов долларов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Звезда «Секса в большом городе» высказалась о решившей сменить пол дочери
Звезда «Секса в большом городе» высказалась о решившей сменить пол
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Когда закончится пандемия? Мнение эксперта Института астрологии «Лакшми-Амея»
Когда закончится пандемия? Мнение эксперта Института астрологии
Этап тестов конкурса "Лидеры России. Политика" прошли 94,9% участников
Этап тестов конкурса "Лидеры России. Политика" прошли 94,9% участников
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к рукам весь космос
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России и Саудовской Аравии подготовили сделку по нефти
России и Саудовской Аравии подготовили сделку по нефти
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с
Из Дании хотят вернуться более 40 россиян
Из Дании хотят вернуться более 40 россиян
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына

Топ на сегодня

Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале
СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Вечная ценность: российский бензин не сдается коронавирусу и обвалу нефти
Вечная ценность: российский бензин не сдается коронавирусу и обвалу
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ
Независимые нефтяники попросили Мишустина отсрочить выплату НДПИ

Еще по теме

Самый презираемый бизнесмен в США арестован за мошенничество
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса
В России создали лекарство от коронавируса
Скворцова рассказала о российской схеме лечения пациентов с коронавирусом