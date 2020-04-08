Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Richard Drew / AP

Экс-глава фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели захотел выйти из тюрьмы, чтобы помочь бороться против коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на его адвоката Бена Брафмана.

Его просят освободить на три месяца для помощи в разработке лекарств против коронавирусной инфекции. «Я всегда говорил: если Мартина оставить запертым в лаборатории, он изобретет лекарство от рака», — подчеркнул Брафман. Отмечается, что Шкрели уже критиковал врачей за «неадекватный ответ» пандемии: им следует заниматься только коронавирусом.

Его называют «самым ненавистным человеком Америки», поскольку бизнесмен приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), часто используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену в 55 раз — с 13,5 до 750 долларов за таблетку.

В марте 2018-го Шкрели приговорили к семи годам тюремного заключения.

В сентябре 2017 года бизнесмена отправили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в пять миллионов долларов.