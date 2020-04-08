Зеленский поручил выложить в открытый доступ отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты и оборудованием

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением COVID-19, и настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавируса, а также способах защиты от него.Об этом сообщаетсяна сайте Офиса президента."Различными каналами - и по телевидению, и в соцсетях - вы должны без устали давать рекомендации по превентивных мерах, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других", - подчеркнул Зеленский.На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Сейчас такая платформа финализируется, а затем данные с каждого медучреждения проверят волонтеры."Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечения, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сегодня вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий. По его словам, это необходимо для улучшения условий их работы.Также обсуждалось, как улучшить информирование людей об эпидемии во время Пасхальных праздников. Президент заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.