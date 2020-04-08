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Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов

Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину вдвое сократить в стране количество чиновников и депутатов, чтобы в залах заседаний расстояние между ними было не менее двух метров; по его мнению, от этого "ничего не изменится в стране, только лучше будет".

"Инфекция будет каждый год, этот коронавирус не последний, в 2021 году будет другой вирус, все время будут инфекционные заболевания. Надо постоянно быть на расстоянии и залы строить с расчетом того, что и министры, и депутаты, кто сидит в зале, расстояние между ними должно быть 2 метра, не меньше. А для этого сократить чиновников в два раза, и депутатов. И ничего не изменится в стране, только лучше будет", - сказал Жириновский в ходе общения с премьером в формате видеоконференции.

Он также подчеркнул, что на первое место ставит проблемы дисциплины. "Вы видите, как мы сидим: в повязках, в масках все. У нас многие чиновники продолжают руки жать друг другу, обниматься, целоваться и так далее. Должна быть жесткая позиция - забыть рукопожатия навсегда", - сказал лидер ЛДПР.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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