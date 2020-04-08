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Звезда «Секса в большом городе» высказалась о решившей сменить пол дочери

Звезда «Секса в большом городе» высказалась о решившей сменить пол дочериСинтия НиксонФото: @cynthiaenixon/

Американская актриса Синтия Никсон стала гостьей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери. Запись разговора опубликована на YouTube-канале журналиста Карена Шаиняна.

«Очевидно, что с полом многое связано. У меня есть трансгедерный ребенок. Трансгендерный мужчина, мой старший ребенок. И я думаю, что наше поколение пытается изо всех противодействовать вредному воздействию пола», — отметила звезда «Секса в большом городе».

Она пояснила, что в настоящее время ее сыну-трансгендеру Сэмюэлю Джозефу Мозесу 23 года, а о своем желании стать мужчиной он заявил в 18. Никсон призналась, что сначала не приняла его решение. Она вспомнила, что в юном возрасте у ребенка были периоды, когда он по-разному выглядел и одевался.

«Мне это было совершенно непонятно. Откуда это взялось?» — сказала актриса, пояснив, что до решения сменить пол ее ребенок никогда не избегал женственных образов. При этом она пояснила, что «когда он совершил переход, ему стало настолько легче, он стал настолько счастливее». Никсон добавила, что не ей определять гендер Сэмюела, ведь «он сам себе эксперт».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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