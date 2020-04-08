Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится к моему рабочему графику»

Алексей Вольцев

Главная героиня сериала «Паромщица» Надежда Титова, которую сыграла Глафира Тарханова, сталкивается с несправедливостью, что в корне рушит и меняет ее жизнь. Актриса сопереживает своему персонажу, но признается, что они совершенно разные.

Вот уже вторую неделю зрители канала «Россия 1» следят за развитием сюжета в сериале «Паромщица»: отправляясь заниматься наукой в живописный заповедник, Надя Титова даже не подозревает, что вскоре ее отправят по этапу за несовершенное убийство, а близкие и друзья отвернутся. «Не стоит сравнивать меня с моей героиней. Мы с ней совсем разные! Попадаем в разные обстоятельства и по-разному выходим из них. Ко мне этот сюжет не имеет никакого отношения», — рассказала Глафира Тарханова «СтарХиту».

К слову, актриса воспитывает четырех сыновей, самый младший появился на свет почти три года назад. Тархановой прекрасно удается совмещать работу и заботу о семье. Она с радостью делится секретом своего успеха.

«Если понимаю, что сыновьям не хватает моего внимания, то делаю перестановку в рабочем графике, — отмечает Глафира. — Мне кажется, любая работающая мама уделяет такое же количество времени своим детям, как и я. У меня бывают периоды, когда я работаю. Бывает, что много времени провожу с детьми. Мы привыкли к такому графику. Мой муж тоже актер (Алексей Фадеев, — прим. «СтарХита») и спокойно относится к этому».

Сейчас из-за режима самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса, кинопроизводство остановилось. Артистка временно отошла от своей деятельности, впрочем, как и многие ее коллеги. Это время она старается проводить с пользой для себя и родных. «Съемочный процесс закончился. Сейчас у меня есть пробы, проходящие в онлайн-режиме. По поводу остальных проектов ничего не могу сказать, так как пока ничего не понятно по срокам», — рассуждает звезда.

К слову, поклонники Глафиры Тархановой считают ее одной из самых привлекательных актрис российского кинематографа: многие восхищаются ее статью, фигурой, шикарными волосами. Но Тарханова не скрывает, что готова пожертвовать всей этой красоты ради роли. Так что для нее набрать вес или побриться налысо во имя искусства — не такое уж сложное дело.

«Да без проблем, — не задумывается она. — Думаю, почти каждый актер готов на это. Даже похудеть или пополнеть можно без вреда для здоровья. Мы, актеры, кстати, часто жертвуем здоровьем ради кино. К примеру, лезем в холодную воду, ходим босиком по снегу. Мы всегда идем на какой-то риск».

Говоря о похудении, стоит отметить, что Глафира Тарханова прекрасно выглядит после четырех родов. Правда, сама она критически относится к своей внешности. «Не могу сказать, что быстро приходила в форму после появления на свет сыновей, — признается звезда сериала «Паромщица». — Это происходило постепенно, так как увеличение веса при беременности тоже происходит постепенно. Никогда не сбрасывала вес резко. А недавно я сидела на диете, соблюдала пост. Хотела съездить по этому поводу в медицинский центр, но из-за сложившейся ситуации в стране не успела».

Фото: личный архив, кадр из сериала «Паромщица»