224 новых случая и 5 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на 9 апреля

Алексей Вольцев

За сутки в Украине зафиксировано 224 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего заболели 1892 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.По состоянию на утро 9 апреля умерли 57 человек (5 новых летальных случаев), выздоровели 45 пациентов (10 человек за сутки).В больницах сейчас находятся 844 заболевших, из них - 40 детей. К аппарату ИВЛ подключены 38 пациентов. Дома лечится 941 заболевший.Больше всего случаев коронавируса подтверждены в Киеве (300), Черновицкой (302), Ивано-Франковской (218) и Тернопольской (169) областях.Всего в Украине уже провели 20 608 лаборатоных тестов (при этом в МОЗ отметили, что в это количество входят повторные тесты ПЦР-тесты, которые делают одному пациенту). В то же время провели на коронавирус 7 901 человека с подозрением.