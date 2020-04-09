Аршинова предложила установить посменный режим онлайн-занятий для школьников

Алексей Вольцев

Посменный режим дистанционных занятий позволит избежать сбоев при подключении к образовательным платформам, считает член думского Комитета по образованию и науке и координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова. О том, как организовать дистанционное обучение, чтобы избежать одновременного захода школьников на обучающие порталы, депутат рассказала в видеоинтервью «Парламентской газете».

По итогам мониторинга в рамках партпроекта «Новая школа», одна из основных проблем, которая мешает дистанционной учёбе — это сбои интернет-связи из-за перегрузок сети. Во многих регионах фиксируется одновременный заход учеников на образовательные порталы в 8.30 утра.

Многие родители, которые также находятся дома, в это же время приступают к удалённой работе, из-за чего операторы не успевают подстроиться под запросы пользователей, поясняет Аршинова.

Для того, чтобы избежать перегрузок сети, парламентарий предлагает посменный режим онлайн-обучения — разбить всех учеников на «волны» и подключать их с интервалом в два часа.

Кроме того, член думского Комитета по образованию и науке рассказала, как в регионах решается проблема нехватки компьютеров для дистанционного обучения и какие продуктовые наборы получат школьники из многодетных и малообеспеченных семей.