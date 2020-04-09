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"Аврора" готова вывозить российских туристов из Сеула

"Аврора" готова вывозить российских туристов из Сеула
Авиакомпания "Аврора" сообщила, что готова выполнить вывозные рейсы с российскими туристами из Сеула в любой день, но отметила, что с 31 марта не получает разрешения на них.

В среду министр транспорта Сахалинской области Валерий Спиченко сообщил, что авиакомпания "Аврора" планирует в четверг вывезти из Сеула застрявших из-за пандемии коронавируса российских туристов рейсами во Владивосток и Хабаровск. Рейс в Приморье в четверг был отменен, а в Хабаровск до сих пор не назначен после отмены во вторник.

"АО "Авиакомпания "Аврора", начиная с 31 марта 2020 года, постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск", - говорится в сообщении.


Российской Федерации из-за рубежа. Россияне должны сами заполнять специальную форму на Едином портале государственных услуг. Также, по данным Росавиации, на эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Минтранс РФ, что формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета", пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе.

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# Россия
По материалам: ria.ru

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