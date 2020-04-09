Австралия забрала «черные ящики» со ставшего очагом коронавируса корабля

Вадим Карасев

Лайнер Ruby Princess, ставший очагом зараженияФото: Ivan T. / Wikipedia

Полиция Австралии забрала «черные ящики» с круизного лайнера Ruby Princess, который ранее стал очагом распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на власти страны сообщает Reuters.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс рассказал, что следователи взошли на борт, допросили капитана и взяли в качестве улик сохраненные логи различных электронных приборов — их и называют своего рода «черными ящиками» судна.

Эта мера стала частью уголовного расследования. Команде корабля, принадлежащего компании Carnival Corp, в марте 2020 года разрешили высадить пассажиров в порту Сиднея без проверки температуры. Позднее сотни из них оказались инфицированы, а 15 человек погибли.

Всего в Австралии зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения и 51 летальный исход. Прирост новых случаев уменьшается вторую неделю благодаря карантинным мерам. Правительство предупреждает, что ограничения могут снять нескоро: режим изоляции может продлиться до 6 месяцев.

Как правило, во время пандемии власти стран обращают особое внимание на круизные лайнеры. Так, сейчас у берегов Италии находится судно Costa Luminosa, пассажиры и экипаж которого не могут его покинуть из-за режима изоляции. На борту находятся 13 граждан России.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии, после чего на судне был объявлен двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у некоторых пассажиров, находящихся на борту, были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиянина. Коронавирус был выявлен у 705 человек.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заражены почти полтора миллиона человек. Всего зарегистрировано 88,5 тысячи смертей, 329,8 тысячи человек излечились.