Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Лидия Мартынова

Ассоциация банков России (АБР) просит Минкомсвязь дополнить перечень социально значимых интернет- ресурсов сайтами кредитных организаций, входящих в топ-60 по объему вкладов физлиц, говорится в сообщении ассоциации.

"Ассоциация банков России направила письмо в Минкомсвязь РФ, в котором попросила дополнить Перечень социально-значимых интернет-ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента будет бесплатным до конца июня, сайтами кредитных организаций, входящих в топ-60 по объему вкладов (счетов) физических лиц", - сказано в сообщении АБР.

В письме отмечается, что такое количество кредитных организаций концентрирует более 95% средств физических лиц и, по оценке ассоциации, является достаточным для бесперебойного и удобного предоставления гражданам платежных услуг через интернет.

Также АБР считает целесообразным дополнить перечень информационными ресурсами платежных сервисов и платежных систем, в том числе по переводу электронных денежных средств, оплата через которые является достаточно популярной у населения.