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Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн

Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн

Страны ОПЕК+ договорились во время видеоконференции о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg и ТАСС.

По данным агентств, сокращение в таком объеме планируется на два месяца, май и июнь. После этого до конца года будет действовать квота в 8 млн баррелей.

Bloomberg добавляет, что еще страны ОПЕК+ потребуют на завтрашней встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки» сокращения от других добывающих государств на 5 млн баррелей. Речь идет, прежде всего, о Бразилии, Мексике, Норвегии и, конечно, США.

По данным агентства, Москва настаивает, чтобы США сделали больше, чем естественное падение из-за снижения цен. Как сообщало ИА Newstes , Россия согласилась снизить производство на 14%, а американские нефтегиганты уже объявили о сокращениях на 20−30%.

Россия и Саудовская Аравия прекратили ценовую войну, но пока непонятным остается вопрос, как Москва и Эр-Рияд договорились по квотам. Россия была согласна на сокращение своей добычи в 15% (1,6 млн барелей), а Саудовская Аравия — до 17%. Противоречие состояло в том, от уровня какого времени считать. Эр-Рияд хотел равняться на апрель, когда повысил добычу почти на 2 млн баррелей — до 12 млн. А Москва настаивала на первом квартале, так как российские компании добычу не поднимали.

Новости с заседания ОПЕК+ добавили оптимизма на рынках и нефть марки Brent выросла в цене еще больше — до $ 34 за баррель. Что, впрочем, не совсем отражает реальность. Физические объемы торгуются по более низкой цене.

Спрос на нефть в марте—апреле, настолько упал, что на рынке заговорили о необходимости снижать добычу на все 20−30 млн баррелей, 20−30% всей нефтедобычи. Так, например, спрос на сырье в Индии снизился на 70%, а в США он самый низкий за последние три десятилетия.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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