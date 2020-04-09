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Bloomberg: потери мировой экономики от пандемии превысят $5 трлн

Bloomberg: потери мировой экономики от пандемии превысят $5 трлн

Мировая экономика в течение ближайших 2-х лет понесет ущерб в размере $5,5 трлн из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase.

Эта сумма превышает годовой объем производства товаров и услуг Японии.

"Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома", — говорится в публикации.

Экономисты убеждены, что спад будет недолгим, однако восстановление займет время: раньше 2022 года мировой ВВП вряд ли вернется к докризисному уровню, даже несмотря на "беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы". По оценкам Morgan Stanley, лишь в третьем квартале 2021 года развитые страны смогут вернуться к докризисному объему своего ВВП, а спад можно будет сравнить с теми, которые произошли в 2008-2009 гг. и 1974-1975 гг.. Главный экономист Citigroup Кэтрин Ман прогнозирует, что глобальный ущерб превысит $5 трлн. Всемирная торговая организация предрекает снижение объемов мировой торговли на 13-32% по итогам 2020 года.

Россию, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ожидает двухлетняя рецессия даже с учетом мер поддержки экономики, принимаемых государством. По продолжительности спад будет соответствовать мировой тенденции.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 1,35 млн человек, 79 тысяч скончались, 330 тыс. выздоровели. В России за последние сутки зарегистрировано 1459 случаев заражения, общее число случаев превысило 10 тысяч. 76 россиян скончались от COVID-19.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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