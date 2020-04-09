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Более 164,6 тысячи россиян вернулись на родину с 20 марта

Более 164,6 тысячи россиян вернулись на родину с 20 марта
Более 164,6 тысячи россиян вернулись из-за рубежа в РФ с 20 марта, сообщили в Минтрансе РФ.

"За все время работы группы с 20 марта в Россию вернулось более 164,6 тысячи соотечественников", - говорится в сообщении.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран: 6 апреля были совершены первые два рейса в регионы - из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород. Вывозные рейсы были приостановлены с 4 апреля для сбора данных о желающих вернуться и организации процесса.


Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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