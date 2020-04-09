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Бориса Джонсона перевели из реанимации

Бориса Джонсона перевели из реанимацииБорис ДжонсонФото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил офис главы правительства, передает РИА Новости.

Политик будет находиться под наблюдением врачей на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении, заверили его представители.

8 апреля премьер-министру стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Состояние политика стабильное, ему не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Джонсон объявил о заражении коронавирусом 27 марта. Спустя 10 дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 91,7 тысячи скончались, около 344 тысяч излечились. В Великобритании — более 61 тысячи инфицированных, 7,1 тысячи скончались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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