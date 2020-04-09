Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери

Лидия Мартынова

Талула, младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала в инстаграме видео, на котором отец бреет ей голову.

С помощью машинки для стрижки актер уверенно срезает и без того короткие волосы дочери. Девушка периодически улыбается и проверяет результат работы. Позже Румер Уиллис, старшая сестра Талулы сделала с ней серию снимков, чтобы продемонстрировать обновленный образ.

"Сегодня этот наггетс побрил голову", — написала она.

Пользователям Сети понравилось преображение 26-летней девушки: "Очень красивая", "так нравится", "сделайте больше фотографий".

Многие стали сравнивать ее с Деми Мур, которая в фильме Ридли Скотта "Солдат Джейн" (1997 год) тоже сбривает все волосы: "похожа на маму", "Солдат Джейн 2".