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Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери

Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери
Талула, младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала в инстаграме видео, на котором отец бреет ей голову.
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С помощью машинки для стрижки актер уверенно срезает и без того короткие волосы дочери. Девушка периодически улыбается и проверяет результат работы. Позже Румер Уиллис, старшая сестра Талулы сделала с ней серию снимков, чтобы продемонстрировать обновленный образ.

"Сегодня этот наггетс побрил голову", — написала она.


Пользователям Сети понравилось преображение 26-летней девушки: "Очень красивая", "так нравится", "сделайте больше фотографий".

Многие стали сравнивать ее с Деми Мур, которая в фильме Ридли Скотта "Солдат Джейн" (1997 год) тоже сбривает все волосы: "похожа на маму", "Солдат Джейн 2".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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