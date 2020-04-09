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Часть контактировавших с больными COVID-19 в США вернется на работу

Часть контактировавших с больными COVID-19 в США вернется на работу
В соответствии с новыми рекомендациями сотрудники считающихся минимально необходимыми для жизни общества предприятий в США теперь могут ходить на работу, даже если они могли контактировать с зараженными коронавирусом, заявил в четверг руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Речь о людях, которые находились на расстоянии двух метров от лиц с подтвержденным (коронавирусом) или подозрением на него. При определенных обстоятельствах они могут вернуться к работе, если у них нет симптомов", - сказал он журналистам.

Такие сотрудники должны измерять температуру перед выходом из дома, носить маску всегда и соблюдать дистанцию на работе, добавил Редфилд.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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