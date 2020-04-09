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CNN.: Три авианосца ВМС США «инфицированы» коронавирусом

CNN.: Три авианосца ВМС США «инфицированы» коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом Covid-19 среди личного состава ВМС США зафиксированы сразу на нескольких боевых кораблях, находящихся за пределами страны. Помимо авианосца «Теодор Рузвельт», почти 300 членов экипажа которого оказались инфицированы, это моряки ещё двух авианесущих крейсеров американского флота: «Рональд Рейган» (стоит на ремонте в Японии) и «Нимиц». Об этом сегодня, 9 апреля, передаёт телеканал CNN.

На «Рональде Рейгане» выявлено пятнадцать военнослужащих с диагнозом Covid-19.

Число заражённых на «Нимице» не уточняется. По словам заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джона Хайтена, на авианосце USS Nimitz произошла «небольшая вспышка» коронавируса.

Как сообщало ИА Newstes, тесты 286 моряков на борту авианосца «Теодор Рузвельт», пришвартованного у острова Гуам (в западной части Тихого океана), дали положительный результат на Covid-19. Более 90% членов экипажа прошли тестирование. На берег высадилось 2 329 моряков, 1700 из которых находятся в местных гостиницах на карантине, проинформировали ранее в Пентагоне. Всего команда «Теодора Рузвельта» включает около 5000 человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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