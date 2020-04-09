День 9 апреля в истории

Алексей Вольцев

10 лет назад (2010) началось строительство газопровода «Северный поток».

Международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода был создан в 2005 году. Его акционерами являются компании ПАО «Газпром» (51% акций), Wintershall Dea GmbH (15,5%), PEG Infrastruktur AG (15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie (9%) и ENGIE (9%).

Экспортный газопровод из России в Европу проложен по дну Балтийского моря, и напрямую связывает «Газпром» и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Первая нитка газопровода была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторая — в октябре 2012 года. Их суммарная расчетная мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

«Северный поток» — самый длинный подводный газопровод в мире. Его общая протяженность составляет 1224 километров.

30 лет назад (1990) Верховный Совет СССР принял закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР».

Документ устанавливал, что экономическую основу местных советов составляют природные ресурсы и собственность, которая служит источником получения доходов (предприятия и др. объекты). Власти союзных и автономных республик получили право самостоятельно устанавливать ставки налогов на прибыль предприятий, а также вводить местные пошлины, сборы и налоги. Все эти нововведения способствовали децентрализации государственной власти и разделению общенародной собственности.

74 года назад (1946) был образован Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

В этот день было принято закрытое постановление Совета Министров СССР № 805-327сс о создании при Лаборатории № 2 Академии наук СССР конструкторского бюро КБ-11.

Одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия расположилось в 75 километрах от Арзамаса в районе поселка Сарова, где находился завод №550 бывшего Наркомата боеприпасов. Первым директором КБ-11 стал бывший заместитель народного комиссара танковой промышленности СССР Павел Зернов.

В конце 1960-х годов конструкторское бюро было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики, а в 1992 году - Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В стенах института были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы, созданы крупнейшая в Европе лазерная установка «Искра-5», самый мощный в мире импульсный реактор на быстрых нейтронах БИГР и ряд других установок. С конца 1980-х годов во ВНИИЭФ стали разрабатываться образцы неядерных вооружений (боевые части к переносному зенитному ракетному комплексу «Игла-С», многоцелевому ракетному комплексу «Штурм», а также противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» и др.)

В настоящее время сотрудники института, помимо работ по повышению технических характеристик и надежности ядерного оружия, занимаются и гражданскими проектами. Среди них, создание систем безопасности для особо опасных производств, применения взрывных технологий, защита природы, ресурсосбережения и работы в области медицинской техники.

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны закончилась Кёнигсбергская операция (также известная как «Штурм Кёнигсберга»).

Города-крепость Кёнигсберг являлся частью Восточной Пруссии. Он был очень хорошо укреплен, а его гарнизон насчитывал порядка 130 тысяч человек. С воздуха немецко-фашистские войска поддерживали 170 самолётов. Недалеко от города дислоцировалась 5-я танковая дивизия, которая также принимала участие в обороне.

Ликвидация кёнигсбергской группировки противника и взятие столицы Восточной Пруссии советское командование поручило войскам 3-го Белорусского фронта (Маршал Советского Союза Александр Василевский) и Балтийскому флоту (адмирал Владимир Трибуц).

Штурм города-крепости начался 6 апреля 1945 года. В результате тяжелых и ожесточенных боев в 22.45 9 апреля комендант Кёнигсберга генерал Отто фон Ляш отдал приказ о прекращении сопротивления. Город был взят советскими войсками.

За мужество и героизм, проявленные в боях 235 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. В июне 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга». Она была вручена около 760 тысячам человек.

321 год назад (1699) Пётр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

Москвичей обязали не выбрасывать мусор на улицы и следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей.

Нарушителей указа ждало наказание — «будет им за это учинено наказание — битье кнутом, да с них же взята будет пеня». А если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, штраф мог составить 10 рублей, что по тем временам была очень большой суммой.

54 года назад (1966) Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг.

Список произведений, которые были запрещены к чтению Римско-католической церковью под угрозой отлучения, просуществовал более четырех столетий. Первый Индекс был составлен папой Павлом IV и издан в 1559 году. Последнее издание, в которое вошло 4 тысячи различных произведений, увидело свет в 1948 году.

Всего за эти годы было издано более 30 изданий Индекса, причем 12 из них были выпущены в XX веке.

В разное время в этот список входили сочинения таких авторов, как Эразм Роттердамский, Вольтер, Даниель Дефо, Джордано Бруно, Коперник, Галилей, Оноре де Бальзак, Сартр и другие.