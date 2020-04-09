Дочь Конева просит вернуть снесенный в Праге памятник отцу в Москву
Члены семьи Ивана Конева начали сбор подписей под петицией за то, чтобы вернуть снесенный ему в Праге памятник домой — в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь маршала Наталью Коневу.
Она считает, что памятник её отцу можно поставить в Москве на улице маршала Конева.
Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
В сентябре 2019 года власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам.
Памятник Коневу 3 апреля был снят с постамента в Праге.