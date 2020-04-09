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Дочь Конева просит вернуть снесенный в Праге памятник отцу в Москву

Дочь Конева просит вернуть снесенный в Праге памятник отцу в Москву

Члены семьи Ивана Конева начали сбор подписей под петицией за то, чтобы вернуть снесенный ему в Праге памятник домой — в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь маршала Наталью Коневу.

«Эта моя мечта. Я об этом не говорила раньше, потому что была надежда, что памятник останется в Праге на своем месте, где он находился несколько десятков лет. Но люди, которые считают, что роль Красной армии надо вычеркнуть из истории, решили снести памятник. И это вынуждает нас прибегнуть к помощи общественных движений, людей разного возраста, чтобы они ратовали перед нашим государством, собирали подписи в поддержку инициативу, как мы ее называем — «Вернем маршала домой!» — добавила дочь полководца.

Она считает, что памятник её отцу можно поставить в Москве на улице маршала Конева.

Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.

В сентябре 2019 года власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам.

Памятник Коневу 3 апреля был снят с постамента в Праге.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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