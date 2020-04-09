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Долги за коммуналку растут, но украинцы платят лучше

Долги за коммуналку растут, но украинцы платят лучше
Долги украинцев по уплате коммунальных услуг растут с начала года. На 1 января задолженность составляла 30,49 млрд грн, а на 1 марта уже - 32,69 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

Однако, отмечают в министерстве, в этом году уровень оплаты за коммунальные услуги повысился до 84,1% против 72,2% в прошлом году и 75,6% за аналогичный период 2018 года.

"В 2018 году за коммуналку не платили около четверти украинцев. В 2019 году - 27,8% пользователей. В этом году коммунальные услуги не оплачивают лишь 16% населения. Но долги накапливаются, поэтому суммы увеличиваются", - пояснила ЛІГА.Money директор департамента экономики Минрегиона Наталья Хоцяновская.
Высокий уровень оплаты коммунальных услуг - в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях. Наименьший - в Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.

Наименьшая задолженность - в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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