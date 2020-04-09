«ДОМ-2» смотреть не буду»: Андрей Григорьев-Апполонов высказался об участии зятя в шоу

Влада Некрасова

Менее трех лет прошло с момента, как не стало сестры рыжего солиста «Иванушек» Юлии. На днях же вдовец женщины, а также крестник и полный тезка артиста, пришел строить новые отношения на шоу «ДОМ-2». Андрей Григорьев-Апполонов рассказал «СтарХиту», как отнесся к поступку зятя.

Отношения между артистом и его родственником последнее время были сильно натянутыми. Андрей Григорьев-Апполонов, возможно, так до конца и не смог простить своего крестника и зятя, что тот не уберег его сестру Юлию. Когда три года назад женщина скончалась — по официальной версии от приступа астмы, ее мужа не оказалось рядом. Многие обвиняли зятя певца в алчности — мол, тот в принципе женился по расчету, и даже взял фамилию знаменитого родственника после свадьбы.

Андрей Григорьев-Апполонов-младший решил построить новые отношения — для этого мужчина пришел на скандальный телепроект «ДОМ-2», где уже присмотрел себе девушку. Ей оказалась 21-летняя брюнетка Александра Узерцова. «СтарХит» попросил солиста «Иванушек» высказать свое отношение к поступку зятя.

«Мы с Андреем общаемся, но изредка, — прокомментировал Григорьев-Апполонов «СтарХиту». — Он не поставил меня в известность, что собирается участвовать в этом шоу. И в принципе мне все равно. Но смотреть проект я не буду».

Многие решили, что, возможно, мужчина решил таким образом подзаработать — платят на реалити исправно, гонорары некоторых участников составляют 200-300 тысяч рублей в месяц. Тем более собственная деятельность никогда не приносила родственнику артиста достаточных доходов. «Я все делал для этого молодого человека, — рассказал рыжий из «Иванушек» в одном из интервью. — Юлечку очень любил, она от меня не знала отказа. Она влюбилась в него. Я ему снимал квартиру, за которую платил многие годы. Я помог Андрею поступить в МГУ».

Однако, мужчина иначе объяснил свое участие в неоднозначном телепроекте. «Несколько лет я даже думать о других женщинах не мог, а когда боль потери удалось немного заглушить с помощью музыки, я понял, что в реальной жизни почти невозможно познакомиться с девушкой — нет ни времени, ни возможности, — пояснил вдовец. — В сайты знакомств я тоже не верю. А вот «ДОМ-2» — отличная возможность для того, чтобы найти любовь».

Фото: Legion-Media, Facebook.com, Instagram.com, кадры программы «Дом-2»