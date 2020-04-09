Донецк, Луганск и Киев договорились о «пасхальном» обмене пленными
Украина и республики Донбасса смогли договориться провести не позднее 17 апреля «пасхальный» обмен удерживаемыми лицами.
Как сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, обмен произойдет по формуле «11 на 8».
Информацию подтвердили и в ДНР. Ее озвучила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова, сообщив, что обмен состоится до Пасхи по формуле «10 на 8» (Украина отпускает 10 человек, ДНР отпускает 8 человек — ИА Newstes).
Украинские источники также подтверждают данную информацию, сообщая о том, что в результате «пасхального мини-обмена» украинской стороне будет передано в общей сложности 19 человек, а к «сепаратистам» уйдет 18 человек.
Правда еще возможны сюрпризы. Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источник, близкий к Офису президента Украины, количество людей, которых планируют обменять, будет, скорее всего, меняться по мере приближения даты обмена.
Ранее ИА Newstes сообщало, что в Киеве суд приговорил к 13 годам заключения полковника ВСУ, который в 2014 году попал в плен к ополченцам ДНР, а в 2016 году был освобожден в результате обмена.