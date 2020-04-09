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Донецк, Луганск и Киев договорились о «пасхальном» обмене пленными

Донецк, Луганск и Киев договорились о «пасхальном» обмене пленными

Украина и республики Донбасса смогли договориться провести не позднее 17 апреля «пасхальный» обмен удерживаемыми лицами.

Как сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ и руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева, обмен произойдет по формуле «11 на 8».

«Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно. Договорились об обмене в рамках протокола Контактной группы от 11 марта по формуле «11 отдаем, восемь забираем», — приводит ее слова агентство ЛИЦ.

Информацию подтвердили и в ДНР. Ее озвучила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова, сообщив, что обмен состоится до Пасхи по формуле «10 на 8» (Украина отпускает 10 человек, ДНР отпускает 8 человек — ИА Newstes).

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — цитирует Морозову агентство ДАН.

Украинские источники также подтверждают данную информацию, сообщая о том, что в результате «пасхального мини-обмена» украинской стороне будет передано в общей сложности 19 человек, а к «сепаратистам» уйдет 18 человек.

Правда еще возможны сюрпризы. Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источник, близкий к Офису президента Украины, количество людей, которых планируют обменять, будет, скорее всего, меняться по мере приближения даты обмена.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Киеве суд приговорил к 13 годам заключения полковника ВСУ, который в 2014 году попал в плен к ополченцам ДНР, а в 2016 году был освобожден в результате обмена.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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