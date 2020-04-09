Дуда поддержал почтовое голосование на выборах президента Польши

Анастасия Иванова

Выбирая между соблюдением конституции и здоровьем граждан для проведения выборов главы государства 10 мая в условиях эпидемии коронавируса, президент Польши Анджей Дуда поддержал идею голосования по почте. Об этом он заявил сегодня, 9 апреля, в эфире Польского радио.

«Выборы должны состояться 10 мая», — отметил Дуда, напомнив, что решение было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма.

Он также подчеркнул, что «на первом месте жизнь и здоровье граждан», «но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов».

«Единственный путь — создать условия для безопасного проведения выборов», — уверен Дуда, пояснив, что «почтовое голосование — это то, что можно сделать».

«Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за, но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована», — сказал он.

ИА Newstes уже сообщало, в Польше 10 мая должен состояться первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.

Из-за пандемии коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В правящей партии Польши «Закон и справедливость» и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию.

Польские власти в связи с ситуацией с коронавирусом запретили жителям выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

По последним данным в Польше 5205 случаев заражения, 159 человек скончались, 222 выздоровели. Летальность оценивается на уровне 3.06%.