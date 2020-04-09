Джо Байден оказался популярнее Трампа

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Bastiaan Slabbers / Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден оказался популярные действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN.

По данным телекомпании, если бы президентские выборы прошли в апреле, за Байдена отдали бы голоса 53 процента американцев. Трампа готовы поддержать 42 процента опрошенных.

Бывшему вице-премьеру США доверяет больше американцев в вопросах борьбы с коронавирусом, здравоохранения и помощи среднему классу. Однако большинство респондентов высказались в пользу действующего американского лидера, посчитав, что он поспособствует экономическому процветанию (50 против 46 процентов).

Также выяснилось, что Байдена поддерживают преимущественно женщины (62 процента), представители цветного населения (72 процента) и люди младше 35 лет. В то же время на стороне Трампа — мужчины (51 процент), белое население (52 процента) и пожилые граждане.

8 апреля сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был фактически последним конкурентом Байдена.