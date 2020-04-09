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Ермак признался, кто оплатил скандальный визит Зеленского в Оман

Ермак признался, кто оплатил скандальный визит Зеленского в Оман

Поездка президента Украины в Оман зимой 2020 года произошла за счет его жены. Это следует из ответа руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака на запрос нардепа Алексея Гончаренко.

Ермак в ответе на депутатский запрос члена фракции «Европейская солидарность» сообщил, что неофициальную поездку в Оман зимой 2020 оплатила жена главы государства Владимира Зеленского.

«Ермак признался, что неофициальную поездку в Оман зимой полностью оплатила жена Зеленского. Именно так он сказал в ответ на мой запрос. В частности речь идет о перелете президента регулярным рейсовым самолетом в султанат Оман, а также проживание в роскошном отеле», — написал Гончаренко в своем Facebook. Он также приложил скан-копии ответа Ермака.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Оман преследовал личные цели.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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