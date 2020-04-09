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ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом за пределами Европы

ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом за пределами ЕвропыФото: Michele Tantussi / Reuters

Евросоюз выделит более 20 миллиардов евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции за пределами Европы, сообщает внешнеполитическая служба ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, будет запущена программа «Team Europe», цель которой заключается в объединении собственных ресурсов ЕС, финансовых институтов, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Средства получат страны Африки, Западных Балкан, государства Восточного партнерства, а также ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америки.

5 апреля сообщалось, что в Европе, охваченной эпидемией коронавируса, захотели принятия нового плана Маршалла. О необходимости масштабных инвестиций в бюджет Евросоюза высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По последним данным, в мире более 1,4 миллиона зараженных коронавирусом. Из них более 87 тысяч скончались, еще 317,6 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Франция.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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